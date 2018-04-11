FETÖ'nün mahrem imamı 'Bank Asya için kredi caizdir' demiş

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgütün "mahrem abi"lerinden olan sanık, 2014'te "askerlerden sorumlu mahrem imam"ın, Bank Asya'ya para yatırmak için kredi çekilmesinin "caiz" olduğuna yönelik bilgi verdiğini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık H.S., üniversite eğitimi sırasındaki örgütsel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütsel yapıyı ayakta tutmak için nasıl çaba sarf ettiği gün yüzüne çıktı.

Öğrencilerin gözünü boyamak için hediye vermişler

H.S., Çanakkale'deki üniversite eğitimi sırasında FETÖ ile bağlantılı evlerde kaldığını, ders çalıştırdığı öğrencileri zaman zaman kampa aldıklarını belirterek, öğrencilerin gözünü boyamak için çeşitli hediyeler vererek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Çanakkale'de FETÖ'nün "ilköğretim mesulü" olarak görev yapan ve örgütün daha sonra Japonya'ya gönderdiği "Faruk" kod adlı "abi"nin, 15 Temmuz 2016'nın ardından KHK ile kapatılan dershanenin 6. sınıf öğrencilerinden dördünün sorumluluğunu kendisine verdiğini belirten H.S., öğrencilerle hafta bir gün ilgilendiğini ifade ederek, bunların yanında namaz kılınmaması yönünde talimat aldıklarının altını çizdi.

"Bu öğrenciler haftada bir gün, kaldığımız eve geliyorlardı. Ben de bu öğrencilere okul derslerinde yardımcı oluyordum. Okul derslerinin haricinde herhangi bir dini faaliyette bulunmuyorduk hatta bu konuda Faruk abi beni uyararak 'namaz kılacağında bile bu öğrencilerin yanında kesinlikle kılma', gelen öğrencilerin aileleri namaz kıldığını öğrenirlerse 'çocuklarını buraya göndermezler' diye özellikle söylemişti" şeklinde ifade veren H.S., ilköğretime giden öğrencilerle ilgilenmeye 2010-2011 ve sonraki eğitim yıllarında devam ettiğini kaydetti.

"Bank Asya için kredi çekmek caizdir"

Sanık H.S., 17-25 Aralık 2013'teki sürecin ardından Bank Asya'nın kurtarılması için buraya para yatırılması talimatı aldıklarını, bu talimatları sorumlusu oldukları askeri öğrenci ve personele ilettiklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"2014'te, hatırladığım kadarıyla Tamer abi (Askerlerden sorumlu mahrem imam) bu konu (Bank Asya'ya para yatırılması konusu) ile ilgili bize konuşma yaparak parası olanların giderek parasını yatırmasını, olmayanların da giderek başka bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya para yatırmasını söyleyince 'bankadan para çekmenin, faiz işine girmenin haram olduğunu, bunu yapmamızın doğru olup olmadığını' sorduk. Tamer abi bize 'Dinimizde zaruriyet hallerinde bazı zamanlarda yapılmayacak şeylere müsaade edildiğini, bir insan susuzluktan ölmek üzereyse dinimizce haram olan herhangi bir şeyi içebilir, açlıktan ölmek üzere olan bir insan eğer yiyecek başka bir şey bulamıyorsa dinimizce haram olan domuz etini veya başka şeyleri yemesi caizdir.' diye söyledi. Bank Asya'nın içerisinde bulunduğu durumun bir zaruriyet durumu olduğunu söyleyerek, 'Normalde faiz haramdır fakat zaruriyet hali olduğu için bu dönemde kredi çekmek caizdir.' diye söyledi."

Kaynak: AA