FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara, Batman, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ikisi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA