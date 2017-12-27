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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

Zonguldak ve Hatay merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında aralarında "mahrem imamların" da bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik operasyonda, 9'u muvazzaf 11 asker gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik, ardışık telefon aramaları ile maskelenen ve randevu sistemi ile buluşarak 2013-2016 yılları içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf ve ihraç edilen askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen E.T. ve M.K. ile muvazzaf askerler F.O, A.Z, S.D, B.K, G.K, M.E, K.D, Y.K. ve A.E. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Hatay'da 26 kişi gözaltına alındı

Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında "mahrem imamların" da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ileri sürülen bazı askerler ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından "mahrem imamların" da aralarında bulunduğu 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, fetö, denizli
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