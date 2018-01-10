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Buradasınız : » » FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Konya merkezli FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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FETÖnün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Konya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Tutuklanan 6 zanlının da muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Konya ve Ankara'da 28 Aralık 2017'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem askeri, fetö
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