FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 asker yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 14 asker, Tokat İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA