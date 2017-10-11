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FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyon

Tokat merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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FETÖnün mahrem askeri yapılanmasına operasyon

Tokat merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 kişiden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Etiketler: fetö, 'mahrem askeri yapılanması', operasyon
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