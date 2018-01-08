FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanma'sına operasyon: 22 gözaltı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ankesörlü telefonlar üzerinden "mahrem imamlar" ile iletişime geçmişler

Ekipler, bu çerçevede ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden "mahrem imamlar" ile irtibat kurdukları ve örgütün "mahrem askeri yapılanma" üyesi oldukları belirlenen 25 subay ve astsubayın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

22 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

Ağrı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kırklareli, Van, Tekirdağ, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Şırnak, Nevşehir, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Bilecik, Zonguldak, Kahramanmaraş ve Niğde'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün "mahrem askeri yapılanma" üyesi oldukları iddia edilen zanlıların, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları ve örgütsel faliyetler ile toplantıların organizasyonlarını yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA