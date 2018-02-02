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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 14 gözaltı

Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;mahrem askeri yapılanması&quot;na operasyon: 14 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ üyelerinin tespit etmek için soruşturma başlattı. 

16 şüpheliden 14'ü yakalandı 

Soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf olmak üzere Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu değerlendirilen ve daha önce görevinden ihraç edilen 2 öğretmen toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, mahrem askeri yapılanma, fetö
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