FETÖ'nün 'mahrem asker abisi' polise çarptı

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Sakarya'da kovalamaca sonrasında yakalandı.

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 115 şüpheliden Sultan Murat E'nin Sakarya'da olduğu belirlendi.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan ve Sakarya'ya gönderilen özel ekip, şüphelinin gizlendiği evi izlemeye aldı.

Sultan Murat E, eşiyle birlikte otomobille evden ayrılınca, polis takibe başladı. Bir süre sonra durdurulmak istenen şüpheli, "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yolu keserek otomobili durdurmak istedi. Burada bir polis memuruna çarpan Sultan Murat E, Serdivan ilçesinde yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultan Murat E'nin eşinin de başka bir FETÖ soruşturması kapsamında arandığı, kovalamaca sırasında otomobilden inip yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Konya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Sultan Murat E, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Konya merkezli 27 ilde 24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115 kişiden 37'si yakalanmış, adliye sevk edilenlerden 9'u tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, darbe girişimine iştirak eden askeri personelin öğrenimlerinden, örgüt yapılanmasının ideolojisi doğrultusunda eğitilmelerinden ve yetiştirilmelerinden birinci derecede sorumlu oldukları bildirilmişti.