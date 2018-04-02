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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem abisi" Zabit Kişi, Donanma Komutanlığı darbe davasında

FETÖ'nün "mahrem abisi" Zabit Kişi, Donanma Komutanlığı darbe davasında

FETÖ'nün üst seviyedeki "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen ve Kazakistan'da yakalandıktan sonra iadesi yapılan Zabit Kişi'nin savunmasının alınması bekleniyor.

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FETÖnün &quot;mahrem abisi&quot; Zabit Kişi, Donanma Komutanlığı darbe davasında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere dair 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonuna cezaevi araçlarıyla götürülen tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, müdahil olarak Başbakanlık avukatı Halit Çokan, TBMM avukatı Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Hüseyin Coşkun ve Samet Genç katıldı.

Sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip ediyor.

Tüm sanıkların savunmalarının alındığı davada, aralarında AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, dönemin Gölcük İlçe Emniyet Müdürü ve şu an Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Faruk Keskin, dönemin Gölcük Emniyet Müdür yardımcısı ve halen Çayırova İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Gürbüz'ün de bulunduğu 6 tanık dinlenilecek.

Duruşmada ayrıca, yakalandığı Kazakistan'dan iadesi yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu belirlenen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi'nin savunmasının alınması bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: zabit kişi, FETÖ davası, fetö, Donanma Komutanlığı
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