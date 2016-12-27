Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 3
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.515
    Euro: 3.674
  • BIST: 76956.83
    Altın: 128.728

Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne yönelik operasyon

FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne yönelik operasyon

Konya merkezli 5 ilde örgütün askeri personel içine yerleştirdiği ve 'mahrem abiler' oldukları iddia edilen 120 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
FETÖnün mahrem abilerine yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 33'e çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 28 zanlının işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

Etiketler: operasyon, konya merkezli, fetö, 5 il, 120 şüpheli, 'mahrem abileri'
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER