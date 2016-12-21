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FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne operasyon: 30 gözaltı

Konya merkezli 30 ilde sürdürülen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 120 kişiden 30'u yakalandı.

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FETÖnün mahrem abilerine operasyon: 30 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları iddia edilen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Konya merkezli 30 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 120 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda aranan 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 30'a çıktığı öğrenildi. AA

Etiketler: fetö, mahrem abileri, gözaltı, Konya
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