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FETÖ'nün Kütahya Tavşanlı 'örgüt sorumlusuna' 7 yıl hapis

Kütahya'da, FETÖ'ye soruşturma kapsamında Tavşanlı ilçesindeki "örgüt sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Halil Gökçek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün Kütahya Tavşanlı örgüt sorumlusuna 7 yıl hapis

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Halil Gökçek ile avukatı katıldı.

Telefonundaki örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 3 bin 372 kez girdiği tespit edilen Gökçek, duruşmadaki savunmasında, örgütün Tavşanlı ilçesindeki "işçi temsilcisi" olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Sanığın etkin pişmanlık konusunda samimi olmadığı, örgütün çözülmesini, dağılmasını, üyelerinin deşifre olmasını, yapısı ve faaliyetleri ve işlenen suçları hakkında samimi bilgiler vermediği, beyanlarının ise itiraf boyutunda kaldığını değerlendiren mahkeme heyeti, Gökçek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tavşanlı'da 18 Ağustos 2016'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanan Halil Gökçek, 25 Kasım 2016'da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: örgüt sorumlusu, kütahyai tavşanlı, fetö, dava
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