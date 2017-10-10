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FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon: 33 tutuklama

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 zanlıdan 33'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

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FETÖnün kripto yapılanmasına operasyon: 33 tutuklama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden 40'ının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılardan 33'ü "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 23 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. 

Etiketler: izmir, fetö, tsk, kripto yapılanması
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