FETÖ'nün 'kripto' yapılanmasına operasyon: 16 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 81 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Tekirdağ merkezli 35 ilde adresleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf, emekliye ayrılan, istifa eden, ihraç edilenlerin de bulundu subay, astsubay ve uzman çavuş 100 kişiden 92'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 81 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 81 zanlıdan 16 'sı tutuklanırken 61'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 65'i serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edilmiş, 3'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakılmıştı.

Böylece operasyon kapsamında toplam 90 şüpheli adliyeye sevk edilmiş bunlardan 19'u tutuklanmış, 66'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 71 şüpheli de serbest bırakılmış oldu.

Bu arada adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların etkin pişmanlık yasası hükümlerinden yararlandığı öğrenilirken, iki şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, 8 firari zanlıyı yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. AA