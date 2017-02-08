FETÖ'nün kripto elemanlarından çarpıcı itiraflar

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kripto" elemanları olarak değerlendirilen insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "mazi" adlı şifreli dosyada ismi geçen ve bu nedenle gözaltına alınan bazı muvazzaf askerler, orduya örgütün yönlendirmesiyle yerleştirildiklerini itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "mazi" adlı şifreli dosyada, görevi başındaki teğmen, üsteğmen ve astsubaylardan oluşan 46 kişinin isim listesi ele geçirildi.

Bursa merkezli 27 ilde gözaltına alınan bu askerlerin, orduya örgütün "kripto" elemanı olarak yerleştirildiği, 15 Temmuz darbe girişiminde, öncesi ya da sonrasında deşifre olmamak ve ordu içindeki faaliyetlerini gizlilik içerisinde sürdürmek için örgüt ile bağlantı kurmamaya olağanüstü özen gösterdikleri belirlendi.

"En büyük hizmeti askeriyeye girerek yapıyorsunuz"

Operasyonda gözaltına alınan bazı askerler FETÖ/PDY'nin yönlendirmesiyle orduya yerleştirildiklerini anlattı.

Üniversite eğitimi boyunca örgüte ait Bursa'daki evlerde kaldığını belirten bir subay, ifadesinde, bu evlerde bir süre sonra "ev abisi" olarak görev yaptığını kaydetti.

İtirafçı subay, üniversiteden mezun olmasına yakın bir zamanda örgütün hususi-mahrem yapısı içerisinde faaliyet yürüten bir kişinin kendisini askeriyeye girmesi için yönlendirdiğine dikkati çekti. Bu kişiye askeriyeye girmesi durumunda örgüte ne gibi katkıda bulunabileceğini sorduğunu aktaran subay, "Fetullah Gülen bu konuda çok hassas. Siz zaten en büyük hizmeti askeriyeye girerek yapıyorsunuz. Fetullah Gülen sizin yapacağınız hizmetin bizim buralarda yaptığımız hizmetten daha hayırlı olduğunu söylüyor. Siz zaten hizmettesiniz. Şimdilik hiçbir şey yapmayın, keyfinize bakın. Zaten zamanı gelince size ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi verilecek." yanıtını aldığını vurguladı.

"Bizde kalmazsan okuldan atılabilirsin"

Örgüt tarafından orduya yerleştirildiğini itiraf eden başka bir subay ise örgüt yöneticilerinin kendilerine askeri okulu kazanmaları durumunda FETÖ ile bağlantılarının tespit edilmemesi için isterlerse namaz kılmayabilecekleri ve oruç tutmayabileceklerini söylediğini belirtti.

İtirafçı asker, FETÖ/PDY ile bağlantısını kesmeye çalıştığında ise örgütle bağlantılı kişilerin kendisini, "Eğer bizde kalmazsan okulda zorlanırsın, ceza alabilirsin, ceza puanın yükselebilir ve okuldan atılabilirsin." diyerek tehdit ettiğini bildirdi.

"Listedekilerin FETÖ ile bağlantısının olmaması mümkün değil"

Askeri okul bittikten sonra işe başlayınca, örgüt içerisinde "abla" olarak görev yapan kadınlarla evlendirilmeye çalışıldıklarını anlatan diğer bir subay ise FETÖ üyelerinin her ay maaşlarından "himmet" adı altında para istediklerine işaret etti.

Subay, Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "mazi" isimli şifreli dosyada ele geçirilen ve üzerine 46 muvazzaf askerin adının yazılı olduğu listeye ilişkin, "Bu listede ismi yer alan kişilerin FETÖ/PDY ile bağlantısının olmaması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda "mazi" adlı şifreli bir dosya ele geçirmişti.

Ekipler, şifresini çözdükleri belgede, 46 kişinin ismine ulaşmıştı. İsimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etmişti. Bunun üzerine Bursa merkezli 27 ilde 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis ekiplerinin Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmıştı.

Zanlılar 4'ünün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, diğerlerinin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı, soruşturmayla ortaya çıkarılmıştı. Şüphelilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği öğrenilmişti.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 39'u tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.