FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" yönelik operasyon: 6 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan kişilere yönelik 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli 10 astsubay, 2 uzman çavuş ile 3 örgüt sorumlusu askerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanıp tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA