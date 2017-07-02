  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.56
    EURO 4.042
  • BIST 101207.79
    ALTIN 139.953
Buradasınız : » » FETÖ'nün köy sorumlusu gözaltında

FETÖ'nün köy sorumlusu gözaltında

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün köy sorumlusu gözaltında

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kırklareli Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan H.Y'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir derneğin üyesi ve örgütün köy sorumlusu olduğu ileri sürülen H.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: fetö, fetöcüler, kırklareli, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER