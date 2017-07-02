FETÖ'nün köy sorumlusu gözaltında

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kırklareli Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan H.Y'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir derneğin üyesi ve örgütün köy sorumlusu olduğu ileri sürülen H.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.