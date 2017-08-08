  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'korsan dershane'lerine operasyon

FETÖ'nün 'korsan dershane'lerine operasyon

Manisa'da yeniden yapılanmak isteyen FETÖ'nün bir apartmandaki bazı daireleri birleştirerek iki ayrı "korsan dersane" oluşturduğu tespit edildi.

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FETÖnün korsan dershanelerine operasyon

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün yeniden tabanını toparlayabilmek adına iki "korsan dershane" kurduğu tespit edildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucu, örgütün son dönemde kaybettiği tabanı tekrardan toparlayabilmek adına, daha önce KHK kapsamında kapatılan okul ve dershanelerde görevli öğretmen ve firari şahıslar tarafından ders verdiği iki "korsan dershane" tespit edildi.

Şehzadeler ilçesinde bir apartmanda tabelasız olarak faaliyet veren dershaneleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinin de aralarında bulunduğu 10 ayrı adresi belirledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama izinleri doğrultusunda ekipler eş zamanlı operasyon yaptı.

Öğrencilere hem ders hem örgüt propagandası

TEOG ve LYS öğrencilerine yönelik kurulduğu belirlenen dershaneye gerçekleştirilen operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerin de bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, öğrencilere ders anlatmanın yanı sıra örgüt propagandası yaptıkları da tespit edildi.

Dershanelerin, apartmandaki bazı dairelerin birleştirerek iki ayrı bölüm halinde kullanıldığı belirlendi.

Örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinde ise terör örgütü üyeleri için toplanan yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Etiketler: fetö, fetö dershane, PDY
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