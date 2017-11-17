  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu İstanbul'da sorgulanacak

FETÖ'nün Kolombiya sorumlusu İstanbul'da sorgulanacak

Yunanistan'a kaçmayı tasarlayan, terör örgütünün Kolombiya sorumlusu olduğu öne sürülen kişi, terörle mücadele ekiplerine teslim edildi.

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FETÖnün Kolombiya sorumlusu İstanbulda sorgulanacak

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kolombiya sorumlusu olduğu iddia edilen zanlı, sorgusunun devam edileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri geçen hafta Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladığı ve terör örgütünün Kolombiya sorumlusu olduğu ileri sürülen Yunus Y'yi İl Jandarma Komutanlığına teslim etmişti.

Yunus Y'nin eşinin FETÖ üyeliği suçundan araması bulunuyor.

AA

Etiketler: Edirne, Yunanistan, fetö'nün kolombiya sorumlusu
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