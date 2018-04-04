FETÖ'nün "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yargılandığı davada mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yalçın'ın avukatı hazır bulundu. Sanık Yalçın ise tutuklu bulunduğu Sincan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık Yalçın'ın, TCK'nın 309. maddesi gereği, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yalçın ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında Yalçın'ın tutukluluğunun davamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan, mahkemece yetkisizlik kararı ile Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesine hükmedilen dosya, Bölge Adliye Mahkemesince yeniden Kayseri'ye gönderilmişti.

Kaynak: AA