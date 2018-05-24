FETÖ'nün kaset kumpasçısı eski emniyet müdürü ifade verdi

FETÖ'nün "altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

Güven, daha önce yargılandığı dava dosyalarında detaylı ifade verdiğini ve avukatlarının davaları takip ettiğini ancak süreç içerisinde avukatlarının çeşitli nedenlerle tutuklandığı için adil yargılama hakkını kullanamadığını öne sürdü.

Hakkındaki terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği iddialarını reddeden Güven, "Ben herhangi bir terör örgütüne üye değilim, terörist değilim, herhangi bir örgütü yönetmedim. Bu konuyla ilgili de tarafıma açık ve net deliller sunulmasını talep ediyorum" dedi.

Dinlettiği isimleri hatırlamadı

"Hakkında dinleme kararı alınmış bazı şahıslar var, bunların dinleme emirlerinde parafların varmış: Burhan Yazar, Hasan Çoşkun, Serhat Kemal Yılmaz, Muzaffer Yılmaz, Ümit Özdağ, Ahmet Hurşit Tolon, Tamer Akbaş, hatırlıyor musun bunları? Bu şahıslarla ilgili dinleme yaptın mı?" sorusu üzerine, Güven, 2012'de Emniyet istihbarattan ayrıldığını ve olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Ondan öncesine ait dosyaları da yani ilk soruşturmada 2006'nın, 2007'nin evrakları soruluyordu bana. Üzerinden 10 yıl, 12 yıl geçmiş evrakları hatırlamam şu an için mümkün değil. Yine saydığınız isimlerden hiçbirisini hatırlamıyorum, hiçbiriyle ilgili bir çalışma yapmadım" diye konuştu.

Söz konusu dinleme kararlarında imzasının olup olmadığını hatırlamadığını belirten Güven, "Parafım varsa bile şimdi parafı da görmedim, yani gerçek bir paraf var mı yok mu? Parafım varsa bile yani yapılan işlemler tamamen yasal, kanunun, tüzüklerin bana verdiği yetkiye göre yapmış olduğum çalışmalardır. Yine dediğim gibi dosya içeriğini görmediğim için bilemiyorum yani, bu isimleri de hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarıyla alay etmiş

Öte yandan Güven'in, 2015 yılında meslektaşlarının FETÖ operasyonlarını sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdiği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlediği operasyonda, "Terör örgütü üyeliği"nden aranan eski hakim eşi Sevda Güven ile yakalanan Zeki Güven'in, 28 Şubat 2015'te sosyal medya hesabından, operasyon yapan meslektaşlarını hedef alan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

"Kaçmam" diyen FETÖ sanığı 4 yıldır kaçıyormuş

FETÖ'nün kaset kumpasçısı Zeki Güven'in sosyal medya hesabından, "Alabildikleriniz de nezaketen sizi evde bekleyen kahramanlar", "Öğrenin şu operasyon yapmayı artık. Evlerden toplayabildiğiniz adam sayısı bir elin parmaklarını bile geçmiyor", "Korkaklar, veremeyecek hesabı olanlar kaçar. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok", "Kaçtı, kaçıyordu diyorlar bizim için, merak etmeyin elbette gidip teslim olacağız" ifadelerini kullandığı belirlendi. Zeki Güven'in 4 yıldır yer ve kılık değiştirerek kaçtığı öğrenildi.

FETÖ davalarının firari sanığı

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor.

Terör örgütü elebaşı Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında görüldüğünden "altın çocuklar" olarak adlandırılan grubun arasında bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

Öte yandan, Güven'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya getirilip burada da ifadesinin alınacağı bildirildi.

Kaynak: AA