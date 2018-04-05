FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restoran" davasında ara karar

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 7'si tutuklu 12'si firari 45 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince 3 gün süren duruşmaların ardından tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini dikkate alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol kapsamında serbest kalan bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Salih Aydın, Bekir Çelik, Bünyamin Polat, Harun Polat ve Hızır Güngör'ün mevcut delil durumu, ByLock kullancısı olmaları, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, dijital malzemelerin dökümleri, HTS kayıtlarını dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanıklar Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhat Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Çelik, Veysi Barut ve Ömer Barut hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştırdı.

Sosyal medya hesaplarına bakılacak

Heyet, sanıkların Bank Asya'da hesabının olup olmadığı, ByLock kullanıp kullanmadığı, örgüte iltisaklı dernek veya vakıflara üye olup olmadıkları, yine örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydının olup olmadığının sorulması için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verdi.

Sanıkların sosyal medya hesaplarında suç unsuru taşıyan paylaşımlarda bulunup bulunmadığına ilişkin emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasına da hükmeden heyet, bir sonraki celse 15 tanığın dinlenilmesine, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: AA