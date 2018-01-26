FETÖ'nün karargahı "Pinhan Restaurant" davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 7'si tutuklu 12'si firari 45 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedilirken, tutuksuz 20 sanığın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 7 tutuklu sanık ile 25 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Bir kısım sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmada, tutuklu sanık ve avukatlarının tahliye ve sair hususlardaki talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında alınan ''imza atma'' şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise sürdürülmesine hükmeden heyet, 12 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını kararlaştırdı.

20 sanığa zorla getirme

Sanıkların kullandığı belirlenen telefon hatlarının 1 Ağustos 2014 ile 16 Temmuz 2016 tarihler arasında Bylock serverlarına erişip erişmediği, buna bağlı HTS kayıtları ile bağlantı kurulan döneme ilişkin lokasyon bilgileri, Bylock ile ilişkilendirilen hattın hangi IMEI numaralı telefonlar ile kullanıldığının istenmesine karar veren heyet, savunması alınmayan 20 sanığın ifadelerinin alınması için zorla getirilmelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 2 sanığın iadeleri hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına da hükmetti.

Heyet, bir sonraki duruşmanın 2, 3 ve 4 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA