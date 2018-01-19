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Buradasınız : » » FETÖ'nün kara propagandaları ByLock'ta

FETÖ'nün kara propagandaları ByLock'ta

FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında, belediyelerin ekmek fabrikaları ile su dolum tesislerindeki ürünlerine "büyü yaptırıldığı" kara propagandası yer aldı.

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FETÖnün kara propagandaları ByLockta

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) , Kara Harp Okulundaki darbe girişimine ilişkin davada bazı sanıkların "ByLock" yazışmaları dosyaya eklendi.

Davanın sanıklarından Ramazan D.'ye ait 12 Ocak 2016 tarihli kriptolu yazışmalar deşifre edildi.

FETÖ mensupları dışındaki halkın gerçekleri görememekle suçlandığı mesajlarda, toplumun iktidara desteğinin arkasında "büyü ve sihir" olduğu öne sürüldü.

İran'dan getirilen büyücüler vasıtasıyla "kötü ruhlarla" iletişime geçildiği iddia edilen ByLock yazışmalarında, belediyelerin ekmek fabrikaları ve su dolum tesisleri gibi yerleri büyüledikleri gibi ifadeler yer aldı.  

Son zamanlarda çıkarılan dedikodularla '(Gülen'in) yerine kopyası yerleştirildi' şayialarını bu maksatla yayıyorlar. Ta ki taraf olan ama her duyduğuna inanan cahil halk duayı kessin diye."

Fuat Avni uyarısı

Örgütün sosyal medyadaki kara propaganda yapılan hesaplarının başka hesaplarla karıştırılmaması için uyarıların da yer aldığı mesajlarda, Fuat Avni dışındaki aynı ismi taşıyan hesaplara itibar edilmemesi isteniyor.

Yazışmaları tespit edilen Ramazan D. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: kara propaganda, fetö, bylokc
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