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FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması' operasyonunda 12 tutuklama

Çanakkale'de, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 12'si tutuklandı.

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FETÖnün Kara Kuvvetleri yapılanması operasyonunda 12 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 23 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 11'i ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 3 kişiyi araması çalışmaları da sürüyor.

Ekiplerin 3 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 2 albay, 1'er yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için çalışma başlatılmış, 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: çanakkale, fetö
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