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Buradasınız : » » FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda ortaya çıktı

FETÖ'nün kapatılan okulunda gizli oda ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan bir kolejin binasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli oda bulundu.

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FETÖnün kapatılan okulunda gizli oda ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde daha FETÖ tarafından işletilen Özel Toros Güven Koleji'nin kapatılarak hazineye geçmesinin ardından, adliyeye çevrilme işlemleri başlatıldı.

Binadaki tadilat sırasında tuvaletlerin olduğu kısımda gizli bir oda bulundu. Odanın içerisinde bazı kitaplar ve kanepe ile giysilerin yer aldığı görüldü.

Bu arada, adliye olması planlanan kolej binasının tekrar milli eğitime devredilerek ortaokul olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Binaya asılan Kemer Adliyesi yazısı ise söküldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya ve beraberindekiler binada inceleme yaptı.

Bulunan gizli odada toplantılar yapıldığının tahmin edildiği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, fetö, PDY, kemer
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