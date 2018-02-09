FETÖ'nün kapatılan okulu, engelliler için eğitim yuvası oldu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bu örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan okul, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Devir işlemlerinin ardından engelliler için yeniden düzenlenen okul, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısında şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın ismi verilerek eğitime kazandırıldı.

"Okul, artık gerçek sahiplerinde"

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, hain darbe girişiminin ardından el konulan okulda artık okulun gerçek sahiplerinin eğitim-öğretim gördüğünü söyledi.

Okulda bu aşamada 124 engelli öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Aşım, vatandaşların paraları ile yapılan okulun tekrar milletin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Okula, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısı ile şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın ismini verdiklerine değinen Aşım, "Bazı vatandaşlarımızın duyguları istismar edilerek 'himmet' adı altında gasbedilen paralar ile yaptırılan bu bina artık gerçek sahiplerine hizmet ediyor. Bugün asli görevini yerine getirmek üzere, eğitim amaçlı FETÖ'den geri alınan bu binamızda artık özel öğrencilerimiz eğitim görmekte." dedi.

Kaynak: AA