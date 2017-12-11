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FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarına operasyon: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan eğitim kurumlarına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 11'i yakalandı.

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FETÖnün kapatılan eğitim kurumlarına operasyon: 11 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sincan ve Etimesgut bölgesinde kapatılan, FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen özel okullarda görevli 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği ve gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

Etiketler: ankara, fetö, fetö'nün eğitim kurumları
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