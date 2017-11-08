  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

Kırklareli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

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FETÖnün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmada, 12 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla H.A, D.G, D.Ç, S.T, Z.A, V.G, F.V, I.Ş, H.Ö, A.H, M.T. ile B.Y. gözaltına alındı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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