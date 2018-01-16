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FETÖ'nün "kadın yapılanması"na operasyon: 7 tutuklu

Uşak merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kadın şüpheliden 7'si tutuklandı.

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FETÖnün &quot;kadın yapılanması&quot;na operasyon: 7 tutuklu

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün "kadın yapılanması" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Uşak merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında Pazartesi de 2 kadın tutuklanmıştı.

Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, kadın yapılanması, fetö
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