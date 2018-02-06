FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'unun işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Siirt ve Van'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA