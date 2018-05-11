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FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 20 gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ'nün "kadın yapılanması" soruşturmasında, ByLock kullandıkları belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün kadın yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği bilgiye göre, FETÖ'nün "kadın yapılanması" içinde görev aldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 5'ini gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin İstanbul ve İzmit'teki otellerde örgüt toplantıları düzenledikleri tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, kadın yapılanması, FETÖ operasyonu, fetö, ankara
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