  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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FETÖ'nün 'jandarma yapılanmasına' operasyon: 26 tutuklama

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığında halen görev yapan, aralarında binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

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FETÖnün jandarma yapılanmasına operasyon: 26 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 9'u binbaşı, 17'si yüzbaşı 26 şüpheli tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça FETÖ soruşturma kapsamında 27 Nisan'da Jandarma Genel Komutanlığında halen görev yapan 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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