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Buradasınız : » » FETÖ'nün jandarma yapılanmasına ilişkin davada karar

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına ilişkin davada karar

Samsun'da, telefonlarında ByLock yüklü olduğu öne sürülen 11 eski jandarma personeli, bir yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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FETÖnün jandarma yapılanmasına ilişkin davada karar

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan tutuklu sanıklar Cebrail K, Ekrem Y, Fahri K, Fatih U, Mahmut K, Orhan Ç, Ragip D, Soner Y, Orhan Y, Tuncay K, Yakup T. ile tutuksuz sanık Mevlüt G. ve avukatları katıldı.

Telefonlarında ByLock yüklü olduğu öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıklardan 10'una 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Günalmış'ın ise bir yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, sanık Orhan Y'nin avukatı olmadığı gerekçesiyle dosyasını ayırdı.

Kaynak: AA

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