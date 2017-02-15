  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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FETÖ'nün 'jandarma abileri' gözaltında

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "jandarma abileri" oldukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün jandarma abileri gözaltında

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "jandarma abileri" oldukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesindeki görevlerinden ihraç edilen eski denetmenler K.T.K. ve U.H. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Örgütün "jandarma abileri" oldukları iddia edilen şüpheliler emniyete götürüldü.

K.T.K. ve U.H'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarının belirlendiği öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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