FETÖ'nün İzmir yapılanmasında 25 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın İzmir yapılanmasına yönelik, örgütün sözde eyalet yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 39 kişiden 25'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Aralarında, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 25 zanlı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 18 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar zanlıların, Gaziemir ilçesinde "irşatçı", "büyük bölge imamı", "küçük bölge imamı", "bölge mütevelli heyetleri", "serrehberler" ve "talebe mesulü" gibi unvanlarla görev yaptıkları iddia edilmişti. AA