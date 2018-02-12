FETÖ'nün "İzmir Adliyesindeki fişleme" davasında 2 eski çalışana hapis

İzmir Adliyesinde yapılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin "bazı hakim, savcı ve personeli fişledikleri", "bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktardıkları" iddialarına ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan eski yazı işleri müdürü Yasemin Kan'a 9 yıl 7 ay, eski adliye çalışanı Hanım Satı Kuzucu'ya 8 yıl 7 ay 15 hapis cezası verildi, diğer 5 sanık ise beraat etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan 4 sanık ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraatini, sanıklar Kan ve Kuzucu'nun "kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme" suçlamalarından 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, M.S, Y.Y, B.D. ve T.A'nın ise aynı suçlardan beraatini istedi.

Tutuksuz sanık M.A, FETÖ'ye hiçbir zaman üye olmadığını, Bursa Adliyesinde görev yaptığı sürede bu terör örgütüyle mücadele eden biri olarak tanındığını ileri sürdü.

FETÖ'nün İzmir Adliyesindeki yapılanmasıyla ilgili doğrudan bir çalışma yapmadığını, sanık Kan'dan aldığı bilgileri ilgili birimlere ilettiğini savunan M.A, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele edilmesi gerektiğine ilişkin çağrısı üzerine yasal hakkımı kullanarak ihbarda bulundum. Müştekiler beni tanımaz, ben de onları tanımam. Kimseyi fişlemedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Kan da FETÖ ile mücadeleden başka bir eyleminin olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Kan'a "kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme" suçundan 9 yıl 7 ay ve Kuzucu'ya aynı suçtan 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanıklar M.A, M.S, T.A, B.D. ve Y.Y. ise "kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme" suçundan beraat etti.

Ayrıca, mahkeme heyeti, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraatine hükmetti.

Kendilerinden olmayanı fişlemişler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "FETÖ/PDY üyelerinin adliyede kadrolaşması, fişleme yapması ve dosyalardaki bazı bilgilerin örgüte aktarılması" iddiaları üzerine 23 Şubat 2015'te Karşıyaka, Torbalı, Menemen ilçeleri ile Manisa'da operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların, savcı ve hakimler hakkında "FETÖ ile bağlantılarına göre" fişleme yaptıkları, örgüte yönelik soruşturmalarla ilgili bilgileri UYAP üzerinden temin ederek FETÖ'ye aktardıkları, adliyeye personel alımına yönelik mülakatları etkilemek ve örgüt üyelerinin önünü açmak amacıyla yüksek puan alan diğer adayları "FETÖ üyesi" gibi gösterip elenmelerini sağladıkları iddia edilmişti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda İzmir'deki "delillerin karartılmasına yönelik dava" ile ilgili hakim, savcı ve adliye personeli hakkında belgeler ele geçirilmişti. Operasyonun ardından 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında dava açılmış, 28 Eylül 2016'daki duruşmada T.A. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son duruşmada ise tutuklu sanık eski zabıt katibi Mehmet Fatih Sancak'ın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA