FETÖ'nün "izdivaç" yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları üzerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Yazışmalarda, örgüt içi evlendirme konusunda bulgular tespit edilmesi üzerine 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin başta olmak üzere Adana, Kayseri, Manisa, Bingöl, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 17'si yakalandı.

Firari bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA