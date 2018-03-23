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FETÖ'nün istihbarat abisine hapis cezası

Gaziantep'teki FETÖ davasında, örgütün istihbarat şubesinden sorumlu "abisi" olduğu belirtilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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FETÖnün istihbarat abisine hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün istihbarat şubesinden sorumlu "abisi" olduğu belirtilen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski öğretmen tutuklu sanık İbrahim Ertaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A., sanığı tanıdığını belirterek, "2012 yılında Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de göreve başladım. Sanığın ismini 'Halil' olarak biliyorum. Kendisi sınıf öğretmeni olduğunu söylüyordu. İstihbarat şubenin 'abisi' konumundaydı. Sohbetlere hocalık yapıyordu. 2013 yılı sonrasında ben toplantılara çağrılmadım" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ertaş, tanığın ifadesini kabul etmediğini ifade ederek polislerle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan sanık Ertaş, tahliyesini talep etti.

Savcı Berekat Aksoy, verdiği mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, sanığın "Halil" kod adını kullandığını, Batman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin sözde "abisi" olduğunu ve sohbet hocalığı yaptığını belirterek, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın dosyanın karara geldiğini aktararak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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