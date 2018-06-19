FETÖ'nün İstanbul'daki finans yapılanması davasında 31 sanığın hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 137 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, 5 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya 14 tutuklu, 21 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 2 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

5 sanığa 22,5 yıla kadar hapis cezası talebi

Cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün hiyerarşisi içinde yönetici olarak hizmet ettiğini değerlendirdiği 5 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını, bir sanığın da "terör örgütüne finansman sağlama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, 103 sanıktan alınan dijital materyallerin inceleme raporlarının henüz gelmemiş olması nedeniyle, bu sanıklar hakkında tefrik (ayırma) kararı verilmesi istendi.

Tutuklu sanık avukatları sanıkların tahliyelerine ilişkin talepte bulunurken, bazı sanık avukatları da savcılığın tefrik talebine ilişkin beyanda bulundu.

36 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti 36 sanığın dosyasının tefrik edilerek, yargılamanın tefrik edildikleri dosya üzerinden yapılmasına karar verdi. Dosyası tefrik edilen sanıklar arasında bulunan tutuklu sanık İsa Kalaycıoğlu tahliye edildi.

Verilen ara kararın ardından dosyası tefrik edilmeyen sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Heyet, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Bu davada yargılanan sanıklar Memduh Boydak ve Bekir Boydak hakkındaki dosyanın tefrikine, dosyanın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA