İstanbul'daki "ana darbe" davasında 10 sanığın dosyası ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine dair, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının 21. duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu 14 sanık ile tek tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk katıldı. Duruşmada, müşteki ve taraf avukatları ile izleyiciler de yer aldı.

Mahkeme Başkanı, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un da aralarında bulunduğu bazı kişilerin davaya katılma talebiyle dilekçe sunduklarını kaydetti.

Sanıklar ve avukatları, bu taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Çok sayıda müştekinin müdahillik talebi kabul edildi

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından ara kararını açıkladı.

Bazı kişiler yönünden yargılama konusu yapılan eylemlerle ilgili doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Nihal Olçok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin talebini kabul etti.

Elebaşı Gülen'in dosyası ayrıldı

Dava dosyasının ayrılmasına yönelik ara kararını da açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Uzay Şahin, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, İrfan Arat, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mehmet Nail Yiğit, Onur Özden ve Rıfkı Keser hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilemediğini ve savunmalarının alınamadığını belirterek, bu sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Erdal Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bu davanın sonucuna etki edebileceği gerekçesiyle Öztürk'ün dosyasını da ayırdı.

Duruşma, müşteki avukatlarının beyanda bulunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA