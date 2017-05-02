FETÖ'nün İstanbul'daki adliye yapılanması davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 87'si tutuklu 129 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 6. duruşması başladı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 87 tutuklu, 20 tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere 129 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı sanık sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede ayrıca, 122 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock-Eagle'' kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtiliyor.