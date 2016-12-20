FETÖ'nün İstanbul Emniyetindeki yapılanması çözüldü

İstanbul'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında gözaltına alınan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı belirlenen yaklaşık bin şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, örgütün İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına ilişkin şeması tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün polis yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik çalışma başlattı.

456 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'nın talimatıyla şube bünyesinden seçilen 100 kişilik özel ekip soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen bin 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 456'sı tutuklandı, 550'sinin işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin itirafları ve elde edilen deliller sonucunda, FETÖ'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılanmasını ortaya çıkartan özel ekip tarafından, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen 166 kişiye yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda ise 105 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin 61'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 105 şüpheli tutuklandı.

İkinci sırada "Bahadır" kod adlı şüpheli yer alıyor

Emniyetin, operasyonlar bünyesinde oluşturduğu örgüt şemasının başında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, 2. sırada da Pensilvanya'da yaşayan ve "kainat imamı" olarak bilinen "Bahadır" kod adlı şüpheli yer alıyor.

Örgütte "Türkiye genel imamı" olarak görev yaptığı tespit edilen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 3. sırada yer aldığı şemanın 4. sırasında, "polis memurları Türkiye imamı" Süleyman Uysal, 5. sırada ise "rütbeliler Türkiye imamı" olarak bilinen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı yer alıyor.

Şemada sırasıyla yer alan örgüt yöneticileri ve görevleri şöyle:

"Şemada, 'polisler Marmara bölge sorumlusu' 'Mehmet' kod adlı Muhammet Alıç 6. sırada, 'polisler Marmara bölge sekreteri' 'Mesut' kod adlı Bülent Ecevit Bahadır 7. sırada, 'mutluluk imamı' 'Hasan' kod adlı Hüseyin Sarı 8. sırada, 'bilişim imamı' 'Sinan' kod adlı Salih Cömert 9. sırada, 'ara yapıcı imamı' 'Ali' kod adlı Ahmet Şahsuvaroğlu 10. sırada, 'rütbeliler İstanbul imamı' 'Musa' kod adlı Hayri Bakır 11. sırada, 'polis memurları İstanbul imamı 'Cemil' kod adlı Cengiz İmanlı 12. sırada, 'başmüfettiş ve birinci sınıf emniyet müdürleri imamı' 'Fatih' kod adlı Bünyamin Oğul 13. sırada, '2. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinden sorumlu imam' 'Ömer' kod adlı Hasan Çalışkan 14. sırada, '4. sınıf emniyet müdürleri ile emniyet amirlerinden sorumlu imam' 'Hakan' kod adlı Hasan Deniz 15. sırada, 'başkomiser, komiser ve komiser yardımcılarından sorumlu imam' 'İsmail' kod adlı İbrahim Aydoğdu ise 16. sırada yer alıyor. "

Bu arada, FETÖ'nün polis memurlarını devrelere ayırdığı görülen şemada, 17'den 22'ye kadar devre imamları, alt kısımlarda ise grup imamları ve ByLock yükleyicileri bulunuyor. AA