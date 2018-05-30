FETÖ'nün işkenceyle ordudan attığı askeri öğrencinin hukuk savaşı

Hava Harp Okulu'ndan ayrılması için Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) domuz bağından, dayağa kadar türlü işkencelerine maruz kaldığı gerekçesiyle hukuk savaşı başlatan Bayram Tuğrul Yıldırım'ın mücadelesi, Anayasa Mahkemesi'nde karşılık buldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu, 2012'de kurduğu bir alt komisyonla askeri okullarda FETÖ'cü subayların uyguladığı mobbing ve kötü muamele dolayısıyla okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencileri dinledi.

2011'de Hava Harp Okulu'ndan atılan Bayram Tuğrul Yıldırım da Komisyona başvurarak, şikayetlerini anlatan öğrenciler arasında yer aldı.

Başına çuval geçirip dövdüler

Öğrenci Bayram Tuğrul Yıldırım, askeri lisede "alay onur sekreteri" yani okulun öğrenci teşkilatında önde gelen bir konumda olduğunu belirterek, buna rağmen amirlerinin disiplinsiz ve emir-komutaya uymada yetersiz olduğu yönünde kanaat bildirdiğini belirtti.

Bunun bir tür fişleme olduğunu, doktor raporu olmadan kendisine psikolojik sorunu varmış gibi yaklaşıldığını anlatan Yıldırım, bir binbaşı ve beraberindeki beş teğmen ile bir yüzbaşının kendisine domuz bağı yaptığını, başına çuval geçirdikten sonra dövdüklerini, ayrılması yönünde baskı kurduklarını ifade etti.

Yıldırım, ayrılmamak için direnmesi üzerine muaf olduğu İngilizce dersinden kopya çekmiş gibi gösterilerek Hava Harp Okulu'ndan, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla atıldığını kaydetti.

Kendisi gibi bu tip faaliyetlere katılmayan veya katılmayı reddedenlerin ileriki dönemlerde mobbingle ayrılmaya zorlandığını da ifade eden Yıldırım, yürüttüğü hukuk mücadelesinden sonuç alamayınca, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Yıldırım, başvurusunda, bazı subay ve öğrencilerin diğer öğrencilere Hava Harp Okulu'ndan ayrılmaları için insan onuruna aykırı sistematik davranışlarda bulunduklarını söyledi. Yıldırım düzmece disiplin cezalarıyla okuldan ihraçla sonuçlanan süreçte kötü muamele yasağının ihlal edildiğini iddia etti.

Bayram Tuğrul Yıldırım'ın başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Yıldırım'ın kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesi daha sonra yazılacak.

Kaynak: AA