  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.581
    EURO 3.786
  • BIST 88531.28
    ALTIN 142.52
Buradasınız : » » FETÖ'nün "ışık evlerine" yönelik operasyon: 5 tutuklama

FETÖ'nün "ışık evlerine" yönelik operasyon: 5 tutuklama

Sivas merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;ışık evlerine&quot; yönelik operasyon: 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 18 ilde, örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i savcılık, 1'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik 16 Şubat'ta Sivas merkezli 18 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 21'i yakalanmıştı.

Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, FETÖ'nün ışık evlerine operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER