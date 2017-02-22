FETÖ'nün "ışık evlerine" yönelik operasyon: 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 18 ilde, örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i savcılık, 1'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik 16 Şubat'ta Sivas merkezli 18 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 21'i yakalanmıştı.
Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA