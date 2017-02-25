FETÖ'nün 'ışık evlerine' operasyonda 8 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 18 ilde örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 8'i daha tutuklandı.
Böylece tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik 16 Şubat'ta Sivas merkezli 18 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 21'i yakalanmıştı.
İşlemleri tamamlanarak daha önce adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 1 kişi ise savcılıktan salıverilmişti.
Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA