  • 16 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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FETÖ'nün 'ışık evleri'ne operasyon: 11 gözaltı

FETÖ/PDY'nin "ışık evleri"ne yönelik Sivas merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün ışık evlerine operasyon: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 18 ilde, örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "ışık evleri" olarak bilinen erkek öğrenci evlerinin üst düzey sorumlularına yönelik Sivas merkezli 18 ilde 28 hedefe eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Etiketler: fetö, PDY, fetö ışık evleri, fetö opersyonu, Sivas
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