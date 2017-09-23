FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yeni iddianame

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında 17'si tutuklu, 13'ü yakalamalı 48 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da arasında bulunduğu 17'si tutuklu, 13'ü yakalamalı 48 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 420 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapılanması, stratejisi, amacı, eylemleri, argümanları ve gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi özetlendi.

İddianamede, gizli tanık "Necati"nin ifadesi sonrasında "esnaf bölge himmet yapılanması"nda yer aldıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili iddianame düzenlendiği belirtilerek, diğer hususların yer aldığı şüphelilerle ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 Eylül ve 10 Kasım 2015 tarihli e-posta ihbarları ile 7 Eylül 2015 tarihli Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ihbarına ilişkin alınan ifadelerin, 2 Mart 2016'da FETÖ/PDY yapılanması ve yapılan çalışmalarla birlikte başsavcılığa gönderildiği bilgisi verilen iddianamede, bu yazıya istinaden 17 Mart 2016'da soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan gizli tanık "Necati"nin, FETÖ/PDY mensubu kişilerin askeri personel ile emniyet mensubu olarak okul ve birimlere yerleştirilmesi, örgütün kurumlar nezdinde yapılanması, örgüt finansmanının sağlanmasına dair bazı kişilerin isimleri ile birtakım olaylara yönelik beyanlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, iddiaların doğruluğunun teyidi açısından tanık ifadesinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek, isimleri geçen kişilerin açık kimlik ve adreslerinin belirlenmesi, FETÖ/PDY yapılanması ile irtibatlarının tespit edilmesinin istendiği kaydedildi.

Örgüte öğrenci kazandıran, himmet veren sorumlular

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden ayrıca FETÖ/PDY yapılanmasına dahil olup eylem ve işlerde bulundukları belirlenen kişilerin kullanımdaki telefon hatlarıyla ilgili IMEI numarasının tespiti ve örgütün finansmanına yönelik gerekli araştırmaların yapılmasının da istendiği belirtilen iddianamede, gizli tanık "Necati"nin beyanında, FETÖ/PDY'nin Maltepe bölge yapılanmasını ayrıntıları ile anlattığı aktarıldı.

İddianamede, tanık beyanı doğrultusunda yapılan çalışmalar sonunda şüpheli bazı isimlere ve bilgilere ulaşıldığı ifade edildi:

"S.Z.V; örgütün Maltepe ilçesi bölge abisi. M.K; Kartal, Pendik, Maltepe bölgelerinden sorumlu abi. B.E.S; İzmit ili sorumlusu olan abi. B.Y; Coşkun Kolejleri Genel Müdürü, örgüte müzahir öğrenci kazandırmak için aktivite düzenleyen abi. İ.Y; örgüt içerisinde askeri liselerden sorumlu, sadece 7 askeri öğrencisi olan, mümkün olduğunda her hafta öğrenciler ile görüşen ve askeri okullar için seçilen öğrencilerin yerleştirilmesini sağlayan, 'Furkan' kod adlı kişi ile hareket eden, 'Doktor' kod adlı kişiler şehirler arası seyahat edeceği zaman sahte isimle bilet alan abi. Ö.F.B; askeri ve polis okullarına öğrenci seçen abi. M.H; 'Talha' kod adlı, örgüte bağlı okullardan mezun olan talebelerden sorumlu olan abi. A.D.E; Kuleli Askeri Lisesi sorumlusu. A.Y, FETÖ/PDY içerisindeki evlilikten sorumlu olan abla. Ö.D; İdealtepe bölgesinde örgüte himmet adı altında para veren kişi. S.A; şirket sahibi, Küçükyalı bölgesine örgütün acil durumlarda çek ihtiyacını karşılayan iş adamı. E.Ş; Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe ilçelerinde yapılacak etkinlikleri organize eden, örgüte ait eğitim kurumlarında yetişen 8. sınıf öğrencileri arasından ileride TSK bünyesinde görevlendirmek üzere askeri liselerde eğitim görecek öğrencilerin seçilmesi ve okullara yerleştirilmesi konusunda görevli olan A.O'nun belirlediği askeri okullara alınacak öğrencilerin sadece ön çalışmalarını yapan abi. Z.E; mütevelli ve Twitter'ci olarak bilinen, örgütün sosyal medya sorumlularından mütevellide olan kişi. Y.G; çalışan askeri personelin kontrolünü yapan kişilerden. C.Y; himmet adı altında yüksek miktarda para veren, aynı zamanda Kimse Yok mu Derneği organizasyonları ile ilgilenen kişi. H.Y; Maltepe'de yeni eczane açan, eczacılardan sorumlu olan ve eczacıları örgüte kazandırmaya çalışan kişi. F.K; Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla bölgesinin hukuk danışmanı. Ş.B; VİFAK Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nin genel sekreteri, VİFAK binasının 4. katında salı ve perşembe günleri toplantılar düzenleyip ve örgüte yeni iş adamları kazandırmaya çalışan kişi. D.T; örgüt içindeki öğrencilerden kamu personeli olacak şahısları dış görünüş, örgüte bağlılık ve eğitim başarı durumuna göre seçen şahıslara 'Doktor' ismini veren, Maltepe'de 'Doktor' isimli İ.Y. ve T.K. ile birlikte üçüncü ve en yetkili olan kişi."

"Darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetlerine katılarak takiye yaptılar"

Soruşturma kapsamında bir bütün olarak yapılan çalışma sonucunda açık kimliği, telefonu tespit edilen ve ismi geçenlerle örgütsel yönden bağlantılı olduğu düşünülen toplam 119 kişi ve 121 hedef numara hakkında iletişimin dinlenilmesi, kayıt altına alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı alındığı belirtilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iletişimi dinlenilen birçok hedef şahsın, ülke dışına çıkmak, terör örgütü adına ellerinde bulundurdukları varlıkları el değiştirmek, ülke genelinde demokrasi nöbetlerine katılarak takiye yapmak yollarına girdiklerinin değerlendirildiği ve gizli tanık "Necati"nin ifadesinde geçen 40 kişi hakkında gözaltı, şüpheli iş yeri ile ikametlerinden arama, el koyma kararı verildiği kaydedildi.

Haklarında 5 Ağustos 2016 yazı ile gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının tutuklandığı, bazılarının serbest bırakıldığı ve bazılarının da yakalanamadığı anlatılan iddianamede, hakkında ilk etapta gözaltı kararı bulunmayan şüphelilerden İ.K'nin yurt dışına çıkmak istediğinin tespit edildiği ve 10 Haziran 2016'da saat 07.00 sıralarında yakalanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verildiğine ve tutuklandığına dikkat çekildi.

"ByLock" kullanan şüpheliler

Soruşturmanın ikinci aşamasında, FETÖ/PDY üyelerince şifreli haberleşme aracı "ByLock" kullanıldığının tespiti sonrasında, şüphelilerden programı kullananların tespit edilmesi talimatına istinaden 20 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, bu operasyonla yakalanan 5 kişinin tutuklandığı, zaten tutuklu olan 3 kişi hakkında bu suçtan da tutuklama kararı verildiği ve 4 kişinin ise henüz yakalanamadığı bildirildi.

Tutuklu şüphelilerden F.D, H.A.A, O.A. ve S.Z.V. ile yakalanamayan Y.T'nin "ByLock" kullandıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, yakalanamayan Y.T'nin , FETÖ içinde, askeri okullarda öğrenim gören örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu imam olan ve askeri okullara giriş sınavlarında örgüte müzahir öğrenci gruplarına sınavda çıkacak muhtemel soruları temin eden kişi olduğu belirtildi.

Tutuklanmasına karar verilen şüphelilerden E.K. ile ilgili "örgüte müzahir öğrenciler içerisinden emniyet teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atanacakların belirlenmesinde yetkilendirilen ve listeleri hazırlayan şahıslardan olabileceği" yönünde istihbari bilgi olduğu vurgulanan iddianamede, bu şahsın ayrıca polis okulları ve askeri liseler sorumlusu (abisi) olduğu ve kendiliğinden teslim olarak tutuklandığı bilgisi de yer aldı.

Şüphelilerin eylemleri ile haklarındaki bilgi ve telefon kayıtlarına da yer verilen iddianamede, 17'si tutuklu, 13'ü yakalamalı 48 şüpheli hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.