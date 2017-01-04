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FETÖ'nün 'infaz koruma memurları imamı' tutuklandı

Erzurum'da FETÖ'nün sözde "infaz koruma memurları imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

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FETÖnün infaz koruma memurları imamı tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde "infaz koruma memurları imamı" olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün cezaevlerindeki yapılanmasını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, örgütün sözde "infaz koruma memurları imamı" olduğu belirtilen Z.K, kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Etiketler: erzurum, fetö, 'infaz koruma memurları imamı'
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